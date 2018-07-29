أرز بالسردين

تعرفي معنا على طريقة تحضير أرز بالسردين، وهو طبق اقتصادي، فإليك المكونات والوصفة.

المقادير

كيلو سردين منزوعة رؤوسها ومسحوبة أعمدتها الفقرية

250 غرام زبد

كوبين أرز

حبات هيل

بهارات حسب الرغبة

بصلة مبشورة

ملعقتين صنوبر

ملعقتان زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

الطريقة

ينقع الأرز في الماء لمدة ساعة مضافًا إليه قليل من الملح.

يحمر الصنوبر والبصل في الزبدة بقدر يتسع الأرز.

يوضع بالقدر الأرز، ويحرك جيدًا، ثم يضاف إليه كوبان من مرقة سمك، وحبات الهيل.

ترفع حرارة الموقد حتى تغلي المحتويات، ثم تخفض الحرارة، ويتواصل الطهي حتى ينشف الماء، ويقترب الأرز من النضج.

نضع في الطاجين ملعقتي الزيت نشوح به كمية السردين ثم نرفع نصفها.

يُصف الباقي بالطاجين ويغمر بطبقة من الأرز، ثم يرص فوقه كمية السردين، ثم تغمر ببقية الأرز.

يتواصل الطهي لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز تمامًا، ويقدم الطبق ساخنًا.