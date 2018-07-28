الباذنجان المشوي مع الطماطم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الباذنجان المشوي مع الطماطم، حسب «إل عربية».

المكونات:

1 باذنجان من الحجم الكبير

2 طماطم

رشة ملح

رشة زعتر بري

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل

2 فصوص ثوم مهروسين