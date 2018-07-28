الباذنجان المشوي مع الطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 03:17 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الباذنجان المشوي مع الطماطم، حسب «إل عربية».

المكونات:
1 باذنجان من الحجم الكبير
2 طماطم
رشة ملح
رشة زعتر بري
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل
2 فصوص ثوم مهروسين

طريقة التحضير:
نبدأ بتقشير الباذنجانة مع الحفاظ على خطوط مقلمة من اللون الغامق.
نقطع الباذنجانة إلى دوائر سميكة بعض الشيء.
نضع دوائر الباذنجان على صينية مدهونة بالقليل من زيت الزيتون ونشويها بالفرن لنحو 10 دقائق.
نفرم الطماطم إلى قطع مربعة صغيرة.
جانبًا نحضّر الصلصة: نهرس الثوم ونضيف إليه رشة ملح وزعتر وخل وزيت زيتون.
نضع البندورة المفرومة فوق الخليط ونخلط جيداً.
نخرج الباذنجان من الفرن، نسكب القليل من الصلصة مع البندورة فوق كل دائرة. نترك دوائر الباذنجان في الثلاجة حتى موعد التقديم حتى تتشرب من نكهة الصلصة.

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