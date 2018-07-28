سلطة أفوكادو بالجمبري

تعرفي على طريقة تحضير سلطة أفوكادو بالجمبري، وهو طبق صحي وغني بالمواد الغذائية كما أنه سريع التحضير، حسب موقع «شملولة».

المقادير

ربع كيلو جمبري مقشر

ثمرة أفوكادو

ثمرة خيار

ثمرة تفاح

2 عيدان بصل أخضر مقطع

3 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم

ربع كوب كبير عصير ليمون

ربع كوب كبير زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

الطريقة

لتحضير الصوص: نضع في وعاء عصير الليمون وزيت الزيتون وملعقة صغيرة كمون ونقلبها معًا حتى تتجانس ونتركها معًا لمدة نصف ساعة وأثناء ذلك نحضر باقي الوصفة.

لباقي الوصفة: نحضر مقلاة ونضع فيها زيت للقلي، ونترك المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

نضع الجمبري في المقلاة ونقليه فيها حتى يتشوح وينضج.

نرفع الجمبري بعد نضجه من النار على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نحضر الأفوكادو والتفاح والخيار، ونغسلها بشكل جيد بالماء الجاري، ثم نقشرها، ونقطعها شرائح رقيقة.

في وعاء كبير نضع الجمبري وشرائح الأفوكادو والتفاح والخيار والبصل الأخضر والمعدنوس المفروم ونقلبها بشكل جيد حتى تختلط.

نضيف صوص سلطة أفوكادو بالجمبري لوعاء التحضير، ونقلبها بشكل جيد حتى تتجانس.