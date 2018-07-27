أشهر التوابل الهندية على مائدتك

تحتوي التوابل على عناصر غذائية عديدة، إلى جانب كونها تمنح الطعام مذاقًا خاصًا، ويشتهر المطبخ الهندي بالكثير من التوابل.

ولاستخدام التوابل بالشكل الصحيح، إليكِ بعض المعلومات المفيدة، حسب «إل عربية».

الزعفران

يعد الزعفران أغلى التوابل في العالم، والجرام منه في الواقع أكثر قيمة من جرام الذهب، وذلك لأنه أكثر التوابل التي تحتاج إلى جهد كبير لإنتاجها بين جميع التوابل. ويعتبر الزعفران ذو اللون الأحمر الداكن أفضل أنواع الزعفران ويأتي من كشمير وإيران وإسبانيا. وكلما كان الزعفران طازجًا أكثر، ازداد لونه عمقًا. يمتاز الزعفران بنكهته الفريدة للغاية، حيث يختبر الجميع جوانب مختلفة من نكهته العطرية، وهو من التوابل المكثفة ويستخدم بكميات قليلة، وعادة ما يتم تذويبه بالحليب أو الماء الدافئ قبل إضافته إلى الأطباق. يتم استخدام الزعفران في المخبوزات، الجبن، الحلويات، أطباق اللحوم والحساء، يستخدم الزعفران في الهند وإيران وإسبانيا على أنه بهار للأرز.

الهال

هناك نوعان من الهال يستخدمان في المطبخ الهندي وهما الأخضر والأسود. ويعد الأخضر الأكثر شيوعًا بين أنواع الهال ويستخدم في كل شيء ابتداءً من خلطات التوابل ووصولاً إلى الحلويات الهندية. ويمكن مزج الهال الأخضر كاملاً من دون طحن عند صنع خلطات التوابل، مثل توابل جارام ماسالا، لكن عند استخدامه في الحلويات يجب إخراج البذور السوداء العطرة من الغلاف وسحقها بلطف قبل الاستخدام.

أما الهيل الأسود فهو قوي ودخاني اللون ويجب استخدامه بحرص كبير. عادة ما تستخدم البذور فقط، وإذا تم استخدام القرن بأكمله فمن الأفضل إزالته من الطبق قبل التقديم وذلك لأنه ذو نكهة حارة للغاية عند قضمه.

جوزة الطيب

تستخدم جوزة الطيب وقشرتها كثيراً في المطبخ الهندي، وتمتاز القشرة باللون الأحمر القاتم. تتم معالجة جوزة الطيب الطازجة عبر إزالة الغلاف الخارجي اللبي السميك ثم إزاحة القشرة الداخلية الحمراء. وهي تمتاز بغطاء خارجي قاسٍ يجب كسره قبل برشه. تتحول قشرة جوزة الطيب بعد التجفيف إلى اللون البرتقالي الذهبي وتضيف نكهة دافئة إلى الطعام. تُستعمل في صناعة بَعض المخبوزات، والفطائر، والحلويات، وصلصات الطعام، وفي تَتبيل اللحوم والدواجن المعدة للشوي. ما إن يتم تجفيف جوزة الطيب تصبح مدة صلاحية استهلاكها غير محدودة، لذا ينصح بشرائها كحبوب كاملة ثم برشها عند الحاجة في الأطباق. لا تحتاج جوزة الطيب إلى التحميص قبل مزجها مع التوابل لأن التحميص يفسد نكهتها الرقيقة، وفق «إل عربية».