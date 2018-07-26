رغيف اللحم بحشو الجبن

يعد رغيف اللحم من أشهي الأطباق التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، والذي يعد بالعديد من الحشوات.

إليك وصفة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة بحشو جبن مميزة وصوص سيجعل له طعمًا رائعًا ومميزًا، وفق «إل عربية».

المقادير

ملعقتان كبيرتان بقسماط مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 بيضة

1/8 كيلو جبن موزاريلا مبشورة

1/8 كيلو جبن رومي مبشورة

1/8 كيلو جبن شيدر مبشورة

مقادير صوص التقديم

1\4 كوب صلصة طماطم

1\4 كوب صوص باربكيو

1\4 ملعقة صغيرة ملح

1\4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1\4 ملعقة صغيرة زعتر

الطريقة

في وعاء كبير به اللحم المفروم نضع المكونات الجافة (البصل والثوم البودرة – البابريكا – الملح والفلفل – البقسماط) والبيضة ونقلبها جيدًا ثم نضع جوزة الطيب.

نفرد ورقة فويل وعليها ورقة الزبدة على سطح صلب ونفرد عليها اللحم المفروم براحة اليدين على شكل بيضاوي، ثم نرص في منتصف اللحم قطع الجبن الشيدر والجبن الرومي والموزاريلا، ثم نأخذ حرف ورقة الزبدة، وبهدوء نصنع اللحمة المفرومة على شكل رول، ثم نغلق عليها ورقة الفويل جيدًا ونلف الزيادات من الجوانب على شكل بونبون ونضعها في طاجين الفرن، وندخلها الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180.

في هذا الوقت نقوم بتحضير الصوص: في وعاء نضع صلصة الطماطم والباربكيو والملح والفلفل والزعتر ونقلبها جيدًا ثم نخرج اللحمة من الفرن بعد نضجها ونخرجها من الورق وننقلها في طبق وندهنها بصوص الطماطم والباربكيو ثم نقطعها شرائح.