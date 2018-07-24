حضري الخبز اللبناني في منزلك

اذا كنتِ من محبي الخبز اللبناني نقدم إليك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات سهلة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب وربع ماء دافئ

ملح

3 أكواب ونصف دقيق



طريقة التحضير

- ذوبي الخميرة في الماء الدافئ ثم اتركي المكونات جانباً لحوالى 10 دقائق حتى تتفاعل.

- أضيفي الملح والدقيق فوق الخليط ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة لينة.

- كوري العجينة بواسطة يديك ثم ضعيها في وعاء، غلفيه بورق نايلون ثم اتركي العجينة جانباً لحوالى ساعتين حتى تتخمر.

- قمسي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، افردي كلا منها على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق.

- وزعي كرات العجين في فرن محمي مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية ثم اتركيها لحوالي 8 دقائق حتى تنتفخ وتتحمروتصبح جاهزة للتقديم.

