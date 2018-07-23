طاجين التوست بالتن

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجين التوست بالتن، التي ستستمتعين بتحضيرها للعائلة، وفق «إل عربية».

المقادير

1 علبة تن

1 علبة توست طري

1 ملعقة كبيرة بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

1/2 حبة فلفل أحمر مقطع

1/2 حبة فلفل اصفر مقطع

معدنوس مفروم

1 علبة صغيرة ذرة

1 جزر مبروش

1/4 كوب كريمة طبخ

1 علبة قشطة

4 ملاعق كبيرة جبنة كاسات

1 ملعقة كبيرة مايونيز

جبنة موزاريلا للوجه

طريقة التحضير

صفي زيت التونة واستخدميه لتحمير البصل.

أضيفي الفلفل الأسود والخضار المشكلة والذرة.

أضيفي الكمون والتونة وقومي بطبخ الخليط جيدًا.

مدي حبات التوست دون الأطراف في الطاجين.

ثم مدي الخليط فوق التوست وضعي طبقة ثانية من التوست.

لعمل الصوص اخلطي المكونات جيداً ثم صبي خليط الصوص فوق التوست.

رشي الموزاريلا والمعدنوس على الوجة وتوضع في الفرن حتى يتحمر الوجه.