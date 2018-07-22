شيش طاووق دون سيخ

نقدم إليكِ طريقة سهلة لإعداد الشيش طاووق في منزلك دون استخدان أسياخ، عن طريق وضعه في صينية تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

نصف كيلو أوراك دجاج مقطعة

عصير ليمونة كاملة

معلقة كبيرة كاري

معلقة كبيرة زنجبيل

معلقة كبيرة زيت

معلقة صغيرة خل

معلقة صغيرة ملح

3 فصوص ثوم مهروس

كوب زبادي

معلقة كبيرة خردل (مسطردة)

طماطم مقطعة

بصل مقطع

فلفل أخضر مقطع



طريقة التحضير

- في وعاء عميق، يتم خلط مكونات التتبيلة ووضعها على الدجاج وتركها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

- في صينية يتم وضع ورق فويل ودهنه بالزيت ثم وضع البصل والطماطم والفلفل المقطع وإدخاله الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى يشوى.

- بعد إخراج الصينية يتم وضع الدجاج فوقها وإدخالها الفرن لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربعًا حتى ينضج الدجاج ويصبح جاهزًا للتقديم.

