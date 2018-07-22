سلطة الجمبري بالمايونيز

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري والمايونيز لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب كبيرة جمبري مسلوق

ثمرتان ليمون معصورة

عودان كرفس مفروم

3 ثمرات بصل أخضر مقطعة

ملعقة صغيرة شبت مفروم

كوب كبير مايونيز

ملح

فلفل أسود مطحون



طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت والكرفس والبصل الأخضر.

- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز والملح والفلفل والليمون جيدًا.

- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر ويقلب برفق.

- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري وتقلب برفق حتى تمام الاختلاط.

- توضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

