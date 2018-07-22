سلطة الجمبري بالمايونيز

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري والمايونيز لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 أكواب كبيرة جمبري مسلوق
ثمرتان ليمون معصورة
عودان كرفس مفروم
3 ثمرات بصل أخضر مقطعة
ملعقة صغيرة شبت مفروم
كوب كبير مايونيز
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت والكرفس والبصل الأخضر.
- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز والملح والفلفل والليمون جيدًا.
- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر ويقلب برفق.
- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري وتقلب برفق حتى تمام الاختلاط.
- توضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.