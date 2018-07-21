سلطة الذرة

إليك طريقة تحضير سلطة الذرة، وهي مناسبة جدًا لأيام الصيف الحارة.

فصل الصيف يفرض علينا تناول الأطعمة المنعشة والباردة وعلى رأس القائمة تأتي السلطات اللذيذة والشهية، حسب «إل عربية».

المقادير

1 خس

1 حبة خيار

1/2 علبة ذرة

1 فص توم

1/2 كوب زبادي

1/2 ليمونة

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خبز باغيت مقطع مكعبات

زعتر يابس

رشة سماق