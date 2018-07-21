سلطة الذرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 03:03 مساء

إليك طريقة تحضير سلطة الذرة، وهي مناسبة جدًا لأيام الصيف الحارة.

فصل الصيف يفرض علينا تناول الأطعمة المنعشة والباردة وعلى رأس القائمة تأتي السلطات اللذيذة والشهية، حسب «إل عربية».

المقادير
1 خس
1 حبة خيار
1/2 علبة ذرة
1 فص توم
1/2 كوب زبادي
1/2 ليمونة
1 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
خبز باغيت مقطع مكعبات
زعتر يابس
رشة سماق

الطريقة
يقطع الخس ثم يقطع الخيار.
في صحن التقديم نضيف الخس والخيار والذرة وتخلط المكونات.
يخلط اللبن والزيت والمايونيز وعصير الليمون والثوم ويصب الصوص فوق السلطة.
نضع الخبز المقطع المرشوش بالزيت والزعتر في الفرن حتى يتحمص.
نضعه فوق السلطة ونرش السماق.

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