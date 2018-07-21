سلطة الزبادي بالخيار

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم.. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المقادير

6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة

1 1\2 كوب زبادي

1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة نعناع مجفف

ربع كوب شبت مفروم