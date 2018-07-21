سلطة الزبادي بالخيار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 09:50 صباحا

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم.. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المقادير
6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة
1 1\2 كوب زبادي
1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة نعناع مجفف
ربع كوب شبت مفروم

الطريقة
نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.
نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.
نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات.
نقدم سلطة الزبادي بجانب المشاوي.

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