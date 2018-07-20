كفتة الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 11:15 صباحا

الكفتة من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكبار و الصغار لذلك نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كفتة الدجاج في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقًا لموقع «أحكي».
المكونات
دجاجة مخلية العظم
4 فصوص ثوم
حبتان بصل مفروم ناعم جدًا
ملعقة بهارات
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل
حبتان فلفل ألوان
ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم

طريقة التحضير
- اعصري البصل المفروم جيدًا حتى يخرج كل الماء الموجود به، واحتفظي بهذا الماء.
- في الخلاط أو الكبة ضعي لحم الدجاج المقطع مع البصل والبهارات والملح والفلفل وجوزة الطيب والفلفل الألوان المقطع والثوم والبقسماط الناعم.
- امزجي المكونات حتى تحصلي على ما يشبه العجينة سهلة التشكيل.
- بللي الأسياخ الخشبية بالماء وافردي عليها أصابع الكفتة وادهنيها بماء البصل ثم ادخليها الفرن لمدة 10 دقيقة.
- بعد طهي الكفتة ضعيها في صينية بها طبق صغير فيه قليل من الزيت، اشعلي فحمة على النار وضعيها في الزيت.
- غطي الصينية والفحمة داخلها بورق الفويل حتى تتشرب الكفتة رائحة الفحم وتكتسب طعم الشواء وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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