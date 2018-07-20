كفتة الدجاج

الكفتة من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكبار و الصغار لذلك نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كفتة الدجاج في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقًا لموقع «أحكي».

المكونات

دجاجة مخلية العظم

4 فصوص ثوم

حبتان بصل مفروم ناعم جدًا

ملعقة بهارات

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل

حبتان فلفل ألوان

ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم



طريقة التحضير

- اعصري البصل المفروم جيدًا حتى يخرج كل الماء الموجود به، واحتفظي بهذا الماء.

- في الخلاط أو الكبة ضعي لحم الدجاج المقطع مع البصل والبهارات والملح والفلفل وجوزة الطيب والفلفل الألوان المقطع والثوم والبقسماط الناعم.

- امزجي المكونات حتى تحصلي على ما يشبه العجينة سهلة التشكيل.

- بللي الأسياخ الخشبية بالماء وافردي عليها أصابع الكفتة وادهنيها بماء البصل ثم ادخليها الفرن لمدة 10 دقيقة.

- بعد طهي الكفتة ضعيها في صينية بها طبق صغير فيه قليل من الزيت، اشعلي فحمة على النار وضعيها في الزيت.

- غطي الصينية والفحمة داخلها بورق الفويل حتى تتشرب الكفتة رائحة الفحم وتكتسب طعم الشواء وتصبح جاهزة للتقديم.

