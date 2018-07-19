مسقعة الباذنجان المشوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 10:44 صباحا

المسقعة من الأكلات المصرية الشهية وهي وجبة غذائية متكاملة العناصر من الحديد والفيتامينات التي يحتاجها الجسم تعرفي على طريقة إعدادها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
ثمرتان باذنجان كبيرة الحجم، مقطعة شرائح
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ثمرة بصل مقطعة
فصان ثوم مهروس
800 غرام لحم ضأن مفروم
1/2 كيلو طماطم مقطعة
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/3 كوب جبن موزاريلا مبشور

طريقة التحضير
- تدهن شرائح الباذنجان بالزيت ثم تشوى في الفرن ويسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ثم يوضع البصل والثوم ويقلب لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا.
- تضاف الطماطم والقرفة إلى مزيج البصل والثوم ويقلب المزيج.
- تخفض درجة الحرارة ثم تترك الطماطم على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تتسبك وتجف المياه الموجودة بها.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم توضع طبقة من الباذنجان ثم طبقة من اللحم المفروم.
- توضع طبقة أخرى من الباذنجان ثم ترش الجبن على الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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