كرات البطاطا المقرمشة

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات البطاطا المقرمشة واعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات متوسطة بطاطا

ماء للسلق

زيت للقلي

للتغطية

بيضتان مخفوقتان

بقسماط مطحون

رشة فلفل أسود



طريقة التحضير

- في وعاء كبير نسلق البطاطا لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج.

- نصفي البطاطا من الماء، ونهرسها بالشوكة جيدًا، ثم نتركها حتى تبرد.

- في طبق صغير نضع البيض، ونضيف إليه الفلفل الأسود المطحون، ونخفقه جيدًا نضع البقسماط في طبق مسطح.

- نشكل البطاطا على هيئة كرات متوسطة الحجم، ونغمسه في البيض ثم في البقسماط ليغطيه تمامًا.

- نرص كرات البطاطا في صينية، ونضعها في الفريزر لمدة 15 - 20 دقيقة.

- في مقلاة غويطة، نضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن ونقلي كرات البطاطا في الزيت، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.

- نرفع كرات البطاطا على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

