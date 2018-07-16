كسكسي بالبصلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:16 مساء

الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».
المكونات
كيلو بصل مقطع شرائح
150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة
كوبان مياه
نصف كوب زيت
كيلو لحم
بهارات «حسب الرغبة»
ملح وفلفل
ملعقتان ونصف معجون طماطم
قرفة
نصف كيلو كسكسي جاهز

طريقة التحضير
- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس) وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار) بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.
ويترك جانبًا لتحضير المرق.
- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.
- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.
- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.
- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

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