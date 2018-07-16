حلوى الأوريو دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:34 مساء

هناك حلويات كثيرة يمكن إعدادها من دون فرن وباستخدام الأوريو مثل كيك بوبس بالأوريو أو كرات الأوريو بالشوكولاتة، أو الأوريو مادنس.
نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الأوريو مادنس في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
أوريو
زبد مذاب
صوص شوكولاتة
آيس كريم فانيلا

طريقة التحضير
- كسري حبات الأوريو كما هي حتى تصبح مسحوقًا ثم ضيفي عليها الزبد المذاب.
- ضعي نصف الكمية على شكل طبقة من الأوريو في قاع الصينية وفوقه طبقة من آيس كريم الفانيليا.
- ضيفي الباقي من الأوريو فوق الآيس كريم، وادخلي الصينية إلى الفريزر مدة ساعة.
-اخرجيها وضيفي صوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك