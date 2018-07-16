حلوى الأوريو دون فرن

هناك حلويات كثيرة يمكن إعدادها من دون فرن وباستخدام الأوريو مثل كيك بوبس بالأوريو أو كرات الأوريو بالشوكولاتة، أو الأوريو مادنس.

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الأوريو مادنس في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

أوريو

زبد مذاب

صوص شوكولاتة

آيس كريم فانيلا



طريقة التحضير

- كسري حبات الأوريو كما هي حتى تصبح مسحوقًا ثم ضيفي عليها الزبد المذاب.

- ضعي نصف الكمية على شكل طبقة من الأوريو في قاع الصينية وفوقه طبقة من آيس كريم الفانيليا.

- ضيفي الباقي من الأوريو فوق الآيس كريم، وادخلي الصينية إلى الفريزر مدة ساعة.

-اخرجيها وضيفي صوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

