كانيلوني بالدجاج والمشروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكانيلوني الشهي مع الدجاج والمشروم وحضريه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة الكانيلوني

1/2 كوب دقيق

كوب حليب

2 بيضة

ملح وفلفل

٢/١ كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة

بصلة صغيرة مبشورة

كوب مشروم مقطع لقطع صغيرة

2 حبة فلفل أخضر مقطعة

حبة طماطم مقطعة زيت زيتون أو أي نوع زيت آخر

ملح وفلفل للتتبيل

جبن موتزاريلا



طريقة التحضير

- في وعاء امزجي مكونات عجينة الكانيلوني التي تشبه الكريب تكون مائلة للسائل.

- أحضري طاسة صغيرة ومانعة للالتصاق ضعي فيها قليل من زيت الزيتون وصبي مغرفة من العجين حتى تتحمر من أسفلها واقلبها على الوجه الآخر واخرجيه وكرري العملية للحصول على عدد من الكريب.

- في طاسة أكبر حمري البصل والفلفل في زيت الزيتون مع قطع الدجاج والمشروم وتبلي بالملح والفلفل واتركي المزيج لينضج جزئيَا.

- أحضري الكريب واصنعي من كل واحدة لفافة محشوة بمزيج الدجاج والمشروم والخضروات.

-أحضري صينية فرن مدهونة بالزيت ورصي لفائف الكريب وضعي على الوجه جبنة موتزاريلا أو صلصة الطماطم حسب رغبتك واتركيها في الفرن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا وتصبح جاهزة للتقديم.

