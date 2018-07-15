روزيتو إيطالي

الروزيتو من الوجبات الإيطالية الشهيرة نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضيره على سفرتك تعلميها معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

5 أكواب مرقة لحم

1 1/2 كوب أرز

2 ملعقة زيت الزيتون

كوب بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

كوب من جبنة البراميزان المبشورة للتتبيل

ملح وفلفل أسود



طريقة التحضير

- ضعي قدرا على النار وبه مرقة اللحم حتى تغلي ثم خفضي درجة الحرارة وفي قدر آخر ضعي زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم ضيفي البصل المفروم حتى يذبل قليلًا ويصبح شفافا، ضيفي الثوم وقلبي قليلًا.

- ضيفي مقدار الأرز المغسول والمصفى مع الملح وقلبي، ضيفي 1/2 كوب من مرق اللحم المغلي وقلبي حتى يتشرب الأرز المرق.

- ضيفي 1/2 كوب آخر من المرق وقلبي ليتشرب الأرز وهكذا حتى يصبح الأرز طريا وكريمي وينضج.

- ارفعي القدر من على النار وضيفي الجبنة المبشورة وقلبي حتى تذوب وتختلط مع الأرز ويصبح جاهزا للتقديم.

