صدور دجاج بالباذنجان والحمص

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير صدور الدجاج بالباذنجان والحمص، حسب «سوبر ماما».

المقادير

½ كيلو باذنجان مقشر ومقطع مكعبات متوسطة الحجم.

2 كوب ماء.

كوب حمص شامي مسلوق.

كيلو صدور دجاج.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

3 ثمرات فلفل أخضر مقطعة حلقات.

2 ثمرة طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة فلفل حار مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة نعناع طازج مفروم.

ملح وفلفل أسود

الطريقة

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه جانبًا لمدة 30 دقيقة.

على نار متوسطة، أذيبي الزبد، ثم أضيفي الدجاج وشوحيه على الجهتين حتى يتغير لونه.

أضيفي البصل، وقلبي الخليط لمدة خمس دقائق.

أضيفي الطماطم المفرومة والماء والملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط حتى يغلي.

غطي القدر، واتركي الدجاج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

أضيفي الحمص والباذنجان والثوم وعصير الليمون والفلفل الأخضر والفلفل الحار، وقلبي جيدًا.

غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 30 دقيقة.

على نار متوسطة، سخني الزيت والنعناع لمدة دقيقة.

ضعي الدجاج والباذنجان في أطباق التقديم، وزينيه بخليط الزيت والنعناع.