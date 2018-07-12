عيش السرايا على الطريقة التركية

عيش السرايا نوع من الحلويات التركية الشهيرة، وتتكون بشكل أساسي من التوست المحمص مع القشدة والشربات، ثم تزين بالفستق المجروش نقدم إليكِ اليوم طريقة سهل لتحضيرها وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

10 قطع توست

لتر حليب

علبة قشدة 150 غرام

4 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» ماء زهر

فستق مطحون للتزيين

الشربات

كوب ونصف سكر

كوب ماء



طريقة التحضير

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونقطع حواف التوست، ثم نرصه في صينية، وندخله الفرن لمدة 5 -7 دقائق وحتى يتحمص ويكتسب اللون الذهبي.

- نفتت التوست جيداً، ونضعه في صينية بايركس أو قالب فرن.

- نبدأ بتحضير الشربات في وعاء غويط، نضع السكر على نار هادئة حتى يذوب، ثم نضيف السكر، ونقلبه ونتركع على النار لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.

- يرفع الشربات من على النار، ويصب فوق التوست في وعاء آخر نذيب النشا في الحليب، ونضعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل قليلاً.

- يرفع الوعاء من على النار، ويضاف إليه القشطة وماء الزهر وماء الورد، ويقلب جيدًا.

- يصب خليط الحليب فوق التوست، ويدخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل وحتى يبرد ويتماسك.

- نزين عيش السرايا بالفستق المجروش، ثم نقطعه ويصبح جاهزًا للتقديم.

