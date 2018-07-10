فريك بصلصة الطماطم

للفريك طرق عديدة للطهي، نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لإعداده والاستمتاع بمذاقه الشهي عن طريق طهيه مع الطماطم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب فريك
4 كوب مرقة خضار
1 كوب ماء
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة كركم
ملح و فلفل حسب الرغبة
طريقة التحضير
- يغسل الفريك جيداً ويصفى من الماء ثم ينقع فى ماء نظيف لمدة 10 دقائق و يصفى و فى قدر عميق تقلب مرقة الخضار مع الماء و زيت الزيتون حتى الغليان.
- يضاف الفريك و صلصة الطماطم والبابريكا و الكمون والكركم والملح والفلفل ويترك على النار حتى يغلى.
- تخفض النار تماماً ويغطى القدر ويترك على النار لتمام النضج مع التقليب من حين لآخر ويرفع من على النار بعد أن يسمك الخليط و يمتص السوائل ويصبح جاهزا للتقديم.