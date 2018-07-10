فريك بصلصة الطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:34 مساء

للفريك طرق عديدة للطهي، نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لإعداده والاستمتاع بمذاقه الشهي عن طريق طهيه مع الطماطم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب فريك
4 كوب مرقة خضار
1 كوب ماء
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة كركم
ملح و فلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- يغسل الفريك جيداً ويصفى من الماء ثم ينقع فى ماء نظيف لمدة 10 دقائق و يصفى و فى قدر عميق تقلب مرقة الخضار مع الماء و زيت الزيتون حتى الغليان.
- يضاف الفريك و صلصة الطماطم والبابريكا و الكمون والكركم والملح والفلفل ويترك على النار حتى يغلى.
- تخفض النار تماماً ويغطى القدر ويترك على النار لتمام النضج مع التقليب من حين لآخر ويرفع من على النار بعد أن يسمك الخليط و يمتص السوائل ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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