سبانخ بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 12:03 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير جديدة للسبانخ عن طريق إضافة البشاميل تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو سبانخ طازجة، مقطعة ومغسولة ومصفاة من الماء
2 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة سمن
3 كوب لبن
كوب مرقة دجاج
2 ملعقة كبيرة جبنة مبشورة
4 كوب ماء
ملح وفلفل

طريقة التحضير
- اغلى الماء فى قدر عميق ثم أضيفي السبانخ بمجرد غليان الماء واتركيها لمدة ٣ دقائق فقط. تأكدي من رفعها قبل أن يتغير لونها.
- لإعداد البشاميل، تسخن السمنة لمدة دقيقتين في مقلاة حتى تذوب ويضاف الدقيق و يقلب جيداً لمدة دقيقتين حتى يصبح ذهبى اللون.
- يضاف الحليب و المرقة و يقلب الخليط جيداً حتى الامتزاج وتضاف الجبنة المبشورة و تقلب حتى تذوب ثم تتبل البشاميل بالملح و الفلفل.
- فى صينية فرن مدهونة تضاف السبانخ و يصب عليها البشاميل وتترك فى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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