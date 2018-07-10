سبانخ بالبشاميل

تعرفي معنا على طريقة تحضير جديدة للسبانخ عن طريق إضافة البشاميل تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو سبانخ طازجة، مقطعة ومغسولة ومصفاة من الماء

2 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمن

3 كوب لبن

كوب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة جبنة مبشورة

4 كوب ماء

ملح وفلفل



طريقة التحضير

- اغلى الماء فى قدر عميق ثم أضيفي السبانخ بمجرد غليان الماء واتركيها لمدة ٣ دقائق فقط. تأكدي من رفعها قبل أن يتغير لونها.

- لإعداد البشاميل، تسخن السمنة لمدة دقيقتين في مقلاة حتى تذوب ويضاف الدقيق و يقلب جيداً لمدة دقيقتين حتى يصبح ذهبى اللون.

- يضاف الحليب و المرقة و يقلب الخليط جيداً حتى الامتزاج وتضاف الجبنة المبشورة و تقلب حتى تذوب ثم تتبل البشاميل بالملح و الفلفل.

- فى صينية فرن مدهونة تضاف السبانخ و يصب عليها البشاميل وتترك فى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

