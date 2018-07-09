كفتة على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 02:07 مساء

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها لذلك نقدم إليكِ منه طريقة تحضير الكفتة الشهية تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "احكي".
المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة
1/2 كوب معدونوس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة فلفل بهارات
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة زيت زيتون
2 ملعقة صنوبر
2 حبة فلفل ألوان صغيرة

طريقة الحضير
- قشري البصل وافرميه مع البقدونس وفلفل الألوان.
- تبلي اللحم المفروم بالبهارات والفلفل الأسود وافرميه مرة أخرى مع الخضروات، ثم ضيفي الملح عليه.
- ضيفي الصنوبر المحمص المقطع على خليط اللحم، ثم شكليه على الأسياخ.
- اشويها على الجريل أو في صينية مدهونة بالزيت في الفرن أو على الفحم حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.
 

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