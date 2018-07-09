كفتة على الطريقة السورية

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها لذلك نقدم إليكِ منه طريقة تحضير الكفتة الشهية تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "احكي".

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

1/2 كوب معدونوس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة فلفل بهارات

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة صنوبر

2 حبة فلفل ألوان صغيرة



طريقة الحضير

- قشري البصل وافرميه مع البقدونس وفلفل الألوان.

- تبلي اللحم المفروم بالبهارات والفلفل الأسود وافرميه مرة أخرى مع الخضروات، ثم ضيفي الملح عليه.

- ضيفي الصنوبر المحمص المقطع على خليط اللحم، ثم شكليه على الأسياخ.

- اشويها على الجريل أو في صينية مدهونة بالزيت في الفرن أو على الفحم حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.

