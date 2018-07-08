كوسا باللبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 02:42 مساء

تعرفي معنا هنا على طريقة عمل كوسا باللبن، حسب «شو طابخين».

المكونات:
10 حبات كوسا
1/2 كيلو لحمة مفرومة
1/2 كوب أرز
4 فصوص ثوم
بهارات
فلفل أسود
ملح
3 ملاعق زيت نباتي
نعناع يابس
كوبان لبن زبادي
كوب ماء
ملعقتان كبيرتان نشا
صنوبر محمص

طريقة التحضير:
نحفر الكوسا ثم نضعها في ماء مضاف إليه ملح.
نقلب اللحمة المفرومة في مقلاة مع القليل من الزيت حتى تنضج. نرفع اللحمة عن النار، ونضيف فوقها فص ثوم مهروس وصنوبر والأرز المغسول والمصفى، ثم نحرك المكونات لنحصل على حشوة متجانسة.
نصفي الكوسا ونحشيها ليصل مستوى الحشوة ثلاث أرباع الكوسى فقط، حتى لا تتمزق عندما ينضج الأرز داخلها.
في وعاء، نخلط اللبن مع النشا والماء والملح ورشة فلفل أسود، ثم نضع خليط اللبن على النار حتى يغلي ثم نضيف الكوسا المحشية فوقه ونحرك برفق.
نزيد النعناع اليابس والثوم المهروس ونحرك ثم نترك كوسا باللبن على النار حتى تنضج.
نزين الكوسا باللبن بالصنوبر المحمص ونقدمها.

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