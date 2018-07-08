بطاطا مشوية مع الفاصوليا

أعدي لكل أفراد أسرتك بطاطا مشوية مع الفاصوليا الخضراء، إتها حقًا رائعة، وإليك الوصفة حسب «سيدتي».

المكونات:

زيت الزيتون

ماسترد

عصير الليمون

ملح

فلفل أسود

بطاطا 500 غرام (مقطعة مكعبات ومقشرة)

فاصوليا الخضراء 500 غرام (مقطعة)

زيتون أسود نصف كوب (بدون بذور)

طريقة التحضير

1. بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

2. سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

3. ضعي البطاطا في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة.

4. أضيفي بعد 30 دقيقة الفاصوليا للصينية.

5. اخلطي الماسترد مع الزيت وعصير الليمون والملح والفلفل في طبق جيدًا.

6. صبي المزيج فوق البطاطا والفاصوليا وأعيدي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة أخرى.

7. أخرجي الصينية من الفرن وضعي الخليط في طبق وأضيفي الزيتون وقدميها ساخنة أو دافئة.