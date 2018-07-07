حساء الطراخين

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير حساء الطراخين الشهي ذي الفوائد الغذائية العديدة.

والطرخين تعرف في بنغازي بالطرانجا، وهي سمكة جيدة لإعداد حساء، علما بأن أنواع الثعابين البحرية مثل المسمى جرنجو، وكذلك الزمرينا جيدة لهذه الوصفة، حسب «وجبات الرياس».

المقادير لأربعة أشخاص:

كيلو من أي الأسماك المذكورة منظف ومقطع

ثلث كوب زيت، ودائما يفضل زيت الزيتون

بصلة مبشورة وثلاثة فصوص ثوم

ثلاث حبات طماطم معصورة

ربع حزمة معدنوس مفرومة، ومثلها كسبرة، وكراث

قشرة برتقالة مجففة

مرقة السمك

ملح وفلفل أحمر وأسود وقليل من الزنجبيل المسحوق

الطريقة:

تسلق السمك في ماء وعرقي كرافس، ثم نستخلص الهبر ونحتفظ بالمرقة.

تشوح هبر السمكة لمدة عشر دقائق مع البصل والثوم في الزيت، ثم يضاف المعدنوس والكسبرة والكراث.

يضاف عصير الطماطم، ثم قشرة البرتقال، وفوقها مرقة السمكة ويتواصل الطهي لمدة خمسة عشر دقيقة، ويعدل المحتوى بماء ساخن.

تبهر بالزنجبيل والفلفل الأكحل وعصير الليمون حسب الرغبة.