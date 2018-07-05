كفتة الدجاج بالجبن

تعلمي معنا اليوم طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبن، وأعديها في مطبخك، حسب «سوبر ماما».

المقادير

2 كيلو صدور دجاج مفرومة ناعمًا

¼ كيلو جبن موتزاريلا مقطعة مكعبات

بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع

5 فصوص ثوم

ثمرة فلفل أخضر رومي متوسطة الحجم

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة سماق

ملعقة صغيرة نعناع طازج مفروم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 بيضة مخفوقة

كوب دقيق

كوب بقسماط مطحون

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

في محضرة الطعام ضعي الدجاج والبصل والفلفل الرومي والثوم والملح والفلفل الأسود والبقونس والبهارات والسماق والبابريكا والنعناع، واهرسي الخليط حتى يُصبح ناعمًا.

شكلي الكفتة على شكل كرات، ثم ضعي في منتصف كل كرة مكعب من الجبن.

اغمسي الكرات في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط، ثم اقليها في زيت غزير، حتى يُصبح لونها ذهبيًّا.