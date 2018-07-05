أسرع طريقة لإعداد اللازانيا

تعرفي معنا على أسرع طريقة لعمل اللازانيا لتعديها في مطبخك لكل أفراد الأسرة، حسب «شملولة».

المقادير

1 باكيت لازانيا مسلوق

1 كوب صوص بشاميل

1 كوب صلصة

2 كوب لحم مفروم

2 كوب جبن موزاريلا

الطريقة

في صينة زجاجية (بايركس) تفرد طبقة من البشاميل ثم شرائح اللازانيا ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم طبقة من الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم طبقة أخرى من اللازانيا ثم الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم الموزاريلا ثم اللازانيا ثم الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم الموزاريلا ثم أخر طبقة من شرائح اللازانيا ثم طبقة من البشاميل ثم الموزاريلا.

يوضع البايركس في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم يخرج من الفرن وتقطع مكعبات وتقدم في طبق التقديم ساخنة.