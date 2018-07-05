أسرع طريقة لإعداد اللازانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 10:01 صباحا

تعرفي معنا على أسرع طريقة لعمل اللازانيا لتعديها في مطبخك لكل أفراد الأسرة، حسب «شملولة».

المقادير
1 باكيت لازانيا مسلوق
1 كوب صوص بشاميل
1 كوب صلصة
2 كوب لحم مفروم
2 كوب جبن موزاريلا

الطريقة
في صينة زجاجية (بايركس) تفرد طبقة من البشاميل ثم شرائح اللازانيا ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم طبقة من الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم طبقة أخرى من اللازانيا ثم الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم الموزاريلا ثم اللازانيا ثم الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم الموزاريلا ثم أخر طبقة من شرائح اللازانيا ثم طبقة من البشاميل ثم الموزاريلا.
يوضع البايركس في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم يخرج من الفرن وتقطع مكعبات وتقدم في طبق التقديم ساخنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري