حساء الشعرية بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 12:44 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الشعرية الشهي مع الكريمة والمشروم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
400 غرام شعيرية
نصف كيلو مشروم شرائح
2 حبة متوسطة بصل شرائح
كوب ونصف شوربة دجاج
ثلثي كوب حليب
ربع كوب كريمة طهي
ربع كوب زبد
ملح
فلفل أسود مطحون
ماء للسلق

طريقة التحضير
- في ماء وفير وعلى نار مرتفعة، نسلق الشعيرية لمدة 10 دقائق حتى تنضج، ثم نصفيها من الماء.
- في وعاء كبير على نار متوسطة، نضع الزبد حتى يسخن، ثم نضع فيه البصل وثلاثة أرباع كمية المشروم.
- نقلب المشروم والبصل جيدًا حتى يذبل ويلين، نتبلها بالملح والفلفل الأسود، ثم نضيف إليها الحليب، ونقلبها جيدًا.
- نخفف النار، ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه جانبًا ليهدأ.
- في وعاء آخر وعلى نار متوسطة، نضع الزبد وباقي كمية المشروم ونقلبه حتى يذبل، ثم نضعها جانبًا.
- نضع الشوربة في الخلاط، ونضربه جيدًا لينعم، ويمكن عمل هذه الخطوة بالهاند بلندر.
- نعيد الشوربة في الوعاء مرة أخرى، ونضيف إليها المشروم المتشوح والشعرية المسلوقة، ونقلبها جيدًا.
- نضع الشوربة على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى تسخن وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجلترا تطيح بكولمبيا وتلتقي السويد في ربع نهائي المونديال
رياضة عالمية
إسرائيل تتهم «حماس» باستهداف جنودها عبر تطبيق لـ«كأس العالم»
دولى
قائد منتخب نيجيريا يكشف العلاقة بين خطف والده ومواجهة الأرجنتين
رياضة عالمية
لأول مرة.. جنود صينيون يشاركون في عرض عيد استقلال بيلاروسيا
دولى
أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر
رياضة عالمية
ألمانيا تفجر مفاجأة المدرب «لوف»
رياضة عالمية
تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت