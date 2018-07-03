أرز بحليب في الفرن

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بحليب في الفرن واعديه في مطبخك في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

كوب أرز

1/2 كوب سكر ناعم

4 أكواب حليب

1/4 كوب زبيب

كوب ماء

ملعقتان كبيرتان نشا

ملعقتان كبيرتان قشدة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زبد

ملعقة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة



طريقة التحضير

- احضري الأرز واغسليه جيدًا ثم ضعيه في إناء كبير على النار مع الماء والسكر والزبيب وفانيليا وزبد وقرفة، حتى الغليان.

- ضيفي الحليب إلى الأرز وفي كوب ضعي ماءً باردًا وذوبي النشا ثم ضفيه للأرز والحليب وقلبي بالمضرب جيدًا.

- قلبي الخليط جيدًا حتى يثقل القوام قليلًا، ثم احضري طواجن الفرن وضعي فيها الخليط.

- وزعي ملعقة صغيرة من القشدة البلدي على وجه كل طاجن.

- ادخليها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة من 15 لـ20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويصبح الوجه ذهبي اللون.

-اخرجي الطواجن لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

