أرز بحليب في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 02:30 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بحليب في الفرن واعديه في مطبخك في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
كوب أرز
1/2 كوب سكر ناعم
4 أكواب حليب
1/4 كوب زبيب
كوب ماء
ملعقتان كبيرتان نشا
ملعقتان كبيرتان قشدة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة زبد
ملعقة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
- احضري الأرز واغسليه جيدًا ثم ضعيه في إناء كبير على النار مع الماء والسكر والزبيب وفانيليا وزبد وقرفة، حتى الغليان.
- ضيفي الحليب إلى الأرز وفي كوب ضعي ماءً باردًا وذوبي النشا ثم ضفيه للأرز والحليب وقلبي بالمضرب جيدًا.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يثقل القوام قليلًا، ثم احضري طواجن الفرن وضعي فيها الخليط.
- وزعي ملعقة صغيرة من القشدة البلدي على وجه كل طاجن.
- ادخليها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة من 15 لـ20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويصبح الوجه ذهبي اللون.
-اخرجي الطواجن لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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