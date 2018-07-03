فاصوليا بالأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 12:23 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة لتقديم الفاصوليا عن طريق طهيها مهروسة مع إضافة فاكهة الأفوكادو الغنية بالفيتامينات المغذية للجسم تعرفي على طريقة إعدادها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
نصف كوب ذرة صفراء
حبة أفوكادو مقطعة
2 فصوص ثوم مفروم
نصف كوب طحينة
نصف كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
ملح
كمون
فلفل أسود

طريقة التحضير
- توضع الفاصوليا في الكبة، ويضاف إليها الذرة والأفوكادو، وتطحن جيدًا ويضاف الثوم والطحينة والزيت وعصير الليمون، وتطحن مرة أخرى حتى تتجانس وتنعم.
- تتبل بالملح والكمون والفلف الأسود، وتخلط جيدا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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