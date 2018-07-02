فيليه مقلي

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سمك الفيليه المقلي وأعديه في مطبخكِ واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شاي.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمونة واحدة.

2 كوب كبير دقيق أبيض.

2 ونصف ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف كوب كبير ماء دافئ (120 مل).



طريقة التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه السمك الفيليه ونضيف له الثوم المهروس والملح والكمون، والفلفل الأسود، والخل، وعصير الليمون.

نقلب كل المكونات معًا حتى تختلط مع السمك.

نترك السمك الفيليه مع التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التتبيلة.

- نقوم بتحضير خليط القلي: نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والنشا والبيكنغ باودر والكمون والملح والفلفل الأسود، ونقلب كل المكونات معًا حتى تختلط.

- نقسم خليط القلي إلى وعاءين بالتساوي، ثم نضيف لأحد الوعاءين الماء الدافئ تدريجيًّا مع التقليب حتى نحصل على خليط سائل.

- نحضر السمك المتبل ونقلبه في خليط الوعاء الأول للقلي السائل ثم يرفع مباشرة للوعاء الثاني ويقلب فيه أيضًا، ثم يوضع في مقلاة بها زيت قلي ساخن على نار متوسطة.

- نقلب سمك الفيليه في الزيت حتى يتحول لونه إلى ذهبي، ثم نرفعه على مناديل مطبخ أو ورق مطبخ حتى يتشرب الزيت منه ويصبح جاهزًا للتقديم.

