سمبوسك بحشوات مختلفة

إليك عزيزتي طريقة عمل سمبوسك بحشوات مختلفة، حسب «شملولة».

مقادير حشو الجبن

1\8 كيلو جبنة فيتا

1\8 كيلو جبنة رومي مبشورة

1\8 كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة

زيتون أسود وأخضر

معدنوس

مقادير حشو اللحم

1\4 كيلو لحم مفروم معصج

مقادير السمبوسك

عبوة سمبوسك

ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة ماء

زيت للقلي

الطريقة

في وعاء نضع الجبنة والجبنة الرومي والموزاريلا والزيتون الأسود والأخضر والمعدنوس ونقلبهم جيدًا.

في وعاء آخر نضع اللحمة المعصجة وفي وعاء ثالث نضع ملعقتين زيت.

نفرد ورق السمبوسك ونحشي به حشو الجبنة مرة وحشو اللحمة المفرومة مرة أخرى ونغلق بالزيت أحرف السمبوسك لتتماسك.

في طاسة على النار نضع زيت للقلي ونتركه يسخن جيدًا ثم نقلي السمبوسك ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضعه في طبق التقديم فوق ورق مناديل المطبخ ليشرب الزيت.