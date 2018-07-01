أرز الصيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 01:02 مساء

أرز الصيادية أو أرز السمك من الأطباق الشهيرة التي يقبل عليها الكثير.
لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره في خطوات سهلة لتعديه بجانب أطباقك المفضلة من الأسماك تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان أرز
2 حبة بصل مفرومة ناعم
2 شريحة سبيط
كوب جمبري
كوب سمك فيليه
نصف كوب جندوفلي
معلقتان كبيرتان ملح
معلقتنا صغيرتان كمون
زيت
ماء

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في إناء على نار متوسطة، ويوضع البصل ويقلب باستمرار حتى يصبح لونه بنيًا فاتحًا.
- يغسل الأرز جيدًا، ويصفى ويترك جانبًا ويقطع الجمبري، والسمك الفيليه، والجندوفلي، والسبيط، قطع صغيرة.
- يوضع الجمبري، والسمك الفيليه، والجندوفلي، والسبيط، على البصل، ويقلب جيدًا ويضاف الأرز، لخليط الأسماك، ويقلب جيدًا.
- يوضع الماء على الأرز، ويضاف إليه الملح، والكمون، ويترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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