بسكويت البطاطا الحلوة الشهي

تعرفي معنا على طريقة تحضير بسكويت بطاطا شهي وخفيف وسهل التحضير تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب ونصف دقيق أبيض

كوب إلا ربعًا بطاطا مسلوقة ومهروسة

نصف كوب حليب سائل

6 ملاعق كبيرة زبد بارد

ملعقتان كبيرتان سكر أبيض

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة وفي بولة كبيرة، نخلط البطاطا مع الحليب، ونهرسها جيدًا.

- في بولة أخرى، نخلط الدقيق والسكر والملح والبيكينغ باودر، ثم نضيف إليها الزبد ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على خليط رملي القوام.

- نضيف البطاطا إلى خليط الدقيق، ونقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- على سطح صلب ومرشوش بقليل من الدقيق، نفرد العجين بالنشابة، ونقطعه بالقطاعة أو بكوب ليكون بمقاس واحد.

- نرص بسكويت البطاطا في الصينية، وندخله الفرن لمدة 12 - 15 دقيقة حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.

