كيكة الزبادي بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 10:54 صباحا

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل كيكة الزبادي بالشوكولاتة، لتعديها في مطبخك، وفق وصفة «سوبر ماما».

المقادير
½ 1 كوب (225 غم) دقيق
½ كوب (75 غم) كاكاو
كوب (200 غم) سكر
كوب (240 غم) زبادي
½ كوب (120 مل) زيت
3 بيضات
ملعقة كبيرة (15 غم) قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة صغيرة (10 غم) بيكنج باودر
¼ ملعقة صغيرة (1.25 غم) ملح

طريقة التحضير
سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في وعاء كبير، ضعي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا.
ثم أضيفي الزبادي والبيض والقهوة والزيت، واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام ناعمًا.
صبي الخليط في صينية (مقاس 24 سم) مدهونة بالزبدة، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.
أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها تبرد تمامًا، ثم زينيها بالفواكه أو صوص الشوكولاتة.

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