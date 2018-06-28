فطائر السبانخ بطريقة سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 11:14 صباحا

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير فطائر السبانخ واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 أكواب دقيق أبيض
كوب ماء دافئ
ربع كوب زيت ذرة
بيضة كبيرة
3 ملاعق كبيرة حليب بودرة
ملعقة كبيرة سكرأبيض
ملعقتان صغيرتان خميرة فورية
ملعقة صغيرة ملح
الحشو
نصف كيلو 500 غرام سبانخ مفرومة
حبة كبيرة بصل مفروم
ربع كوب عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة سماق
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ربع ملعقة صغيرة شطة

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة أو في وعاء العجان الكهربائي نضع كوبين من الدقيق، ونضيف إليهما الحليب البودرة والسكر والملح والخميرة والزيت والبيض، ونخلط المكونات حتى تصبح رملية القوام.
- نضيف الماء إلى البولة، ونخلطها مرة أخرى ثم نضيف الدقيق إلى البولة بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة «لا تلتصق باليد».
- نقسم العجينة كرات صغيرة، ونرصها في صينية مسطحة مدهونة بالزيت ثم نغطي الصينية بفوطة نظيفة أو بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة وحتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت.
- نضع السبانخ في وعاء على نار متوسطة ونقلبها لمدة 5 - 7 دقائق وحتى تتشوح ثم نرفع السبانخ من على النار، ونصفيها من الماء جيدًا، ثم نضعها في بولة عميقة.
- نضيف إلى بولة السبانخ البصل والزيت وعصير الليمون والسماق والملح والفلفل الأسود والشطة، ونقلبها جيدًا، ثم نتركها جانبًا لتبرد.
- نفرد العجينة بالنشابة على سطح صلب ومرشوش بالدقيق ثم نفرد العجينة حتى تصبح دائرة قطرها 8 سم، ونضع في منتصفها مقدار ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» من حشوة السبانخ.
- نقفل العجينة على الحشوة على شكل مثلث بالضغط على الأطراف لتتماسك وتلتصق.
- نكرر الخطوة مع باقي العجينة والحشوة حتى تنتهي ثم نرص الفطائر متباعدة في صينية الفرن المدهونة بالزيت، ثم نغطيها بفوطة نظيفة ونتركها لمدة 15 دقيقة لترتاح.
- ندخل صينية الفطائر الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الغامق تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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