يخني الحمص الحار

نقدم إليكِ طريقة تحضير يخني الحمص بالصلصة الحارة لتعيه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان حمص مسلوق

كوب عصير طماطم

كوبان «مرقة»

معلقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

كمون

فلفل أسود

شطة

زيت



طريقة التحضير

- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن ويوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر.

- يضاف إليه عصير الطماطم، ويقلب لمدة 5 دقائق ثم تضاف اللحمة، وتقلب جميع المكونات جيدًا.

- تضاف الشوربة، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة وتترك على النار لمدة 10 دقائق وحتى تسخن جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.

