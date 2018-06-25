محشي الفلفل باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:31 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الفلفل الشهي بحشوة الأرز واللحم المفروم وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
6 حبات فلفل ملون
500 غرام لحم مفروم
بصل مفروم
معجون طماطم
فلفل أسود
ملح
كزبرة
زيت
أرز
جبن بارميزان
صلصة طماطم
كوبان ماء

طريقة التحضير
- في مقلاة، حمّي الزيت وقلي البصل حتى يذبل ونكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الحلو والملح.
- اتركي الخليط لـ5 دقائق ثمّ ضعي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم والكزبرة والأرز المطبوخ ثم اخلطي المكونات جيدًا واطهي المزيج لدقائق.
- خذي حبات الفلفل وافرغيها من البذور ثمّ اغسليها احشي حبّات الفليفلة بخليط اللحم والأرز.
- أضيفي جبن البارميزان على وجه الفلفل ثم في صينية زجاجية، ضعي كمية كافية من صلصة الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم فوق الصينية واسكبي الزيت والماء.
- وزّعي حبات الفلفل في الصينية وأدخليها إلى فرن مُحمّى مُسبقًا على حرارة متوسطة واتركيها لتتحمر حوالي 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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