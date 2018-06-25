محشي الفلفل باللحم المفروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الفلفل الشهي بحشوة الأرز واللحم المفروم وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

6 حبات فلفل ملون

500 غرام لحم مفروم

بصل مفروم

معجون طماطم

فلفل أسود

ملح

كزبرة

زيت

أرز

جبن بارميزان

صلصة طماطم

كوبان ماء



طريقة التحضير

- في مقلاة، حمّي الزيت وقلي البصل حتى يذبل ونكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الحلو والملح.

- اتركي الخليط لـ5 دقائق ثمّ ضعي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم والكزبرة والأرز المطبوخ ثم اخلطي المكونات جيدًا واطهي المزيج لدقائق.

- خذي حبات الفلفل وافرغيها من البذور ثمّ اغسليها احشي حبّات الفليفلة بخليط اللحم والأرز.

- أضيفي جبن البارميزان على وجه الفلفل ثم في صينية زجاجية، ضعي كمية كافية من صلصة الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم فوق الصينية واسكبي الزيت والماء.

- وزّعي حبات الفلفل في الصينية وأدخليها إلى فرن مُحمّى مُسبقًا على حرارة متوسطة واتركيها لتتحمر حوالي 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

