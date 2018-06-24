شتني الطماطم على الطريقة الهندية

يشتهر المطبخ الهندي بأشهى المأكولات وأطيبها والتي يقبل عليها الصغار والكبار.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضير طبق شهير من المطبخ الهندي وهو طبق شتني الطماطم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كيلو جرام طماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

كوب بصل مفروم فرماً ناعماً

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

سكر

ملح

فلفل أحمر حار

خلّ أبيض ملعقتان كبيرتان

زيت ملعقتان كبيرتان



طريقة التحضير

- سخني الزيت في قدر على حرارة متوسطة وقلبي فيه البصل حتى يتغير لونه وأضيفي الثوم والزنجبيل وقلّبي من جديد.

- زيدي الطماطم، السكر، الملح، الفلفل الأحمر الحار و اتركي المزيج على نار هادئة حتى يثخن وتكثف الصلصة.

- زيدي الخل واغلي المزيج لـ5 دقائق إضافية وارفعي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد ثمّ احتفظي به في برطمان محكم الإغلاق لحين الاستخدام.

