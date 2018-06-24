شتني الطماطم على الطريقة الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 11:27 صباحا

يشتهر المطبخ الهندي بأشهى المأكولات وأطيبها والتي يقبل عليها الصغار والكبار.
لذلك نقدم إليك طريقة تحضير طبق شهير من المطبخ الهندي وهو طبق شتني الطماطم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
كيلو جرام طماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
كوب بصل مفروم فرماً ناعماً
ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
سكر
ملح
فلفل أحمر حار
خلّ أبيض ملعقتان كبيرتان
زيت ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدر على حرارة متوسطة وقلبي فيه البصل حتى يتغير لونه وأضيفي الثوم والزنجبيل وقلّبي من جديد.
- زيدي الطماطم، السكر، الملح، الفلفل الأحمر الحار و اتركي المزيج على نار هادئة حتى يثخن وتكثف الصلصة.
- زيدي الخل واغلي المزيج لـ5 دقائق إضافية وارفعي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد ثمّ احتفظي به في برطمان محكم الإغلاق لحين الاستخدام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟