سلطة جمبري بالمايونيز

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري الشهية مع المايونيز وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 كوب كبير جمبري مسلوق
2 ثمرة ليمون معصورة
2 عود كرفس مفروم
3 ثمرة بصل اخضر مقطع
ملعقة صغيرة شبت مفروم
كوب كبير مايونيز
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت و الكرفس و البصل الأخضر وفي بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز و الملح و الفلفل و الليمون جيدا.
- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر و يقلب برفق.
- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري و تقلب برفق حتى تمام الاختلاط وتوضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.