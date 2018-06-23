سلطة جمبري بالمايونيز

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري الشهية مع المايونيز وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 كوب كبير جمبري مسلوق

2 ثمرة ليمون معصورة

2 عود كرفس مفروم

3 ثمرة بصل اخضر مقطع

ملعقة صغيرة شبت مفروم

كوب كبير مايونيز

ملح

فلفل أسود مطحون



طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت و الكرفس و البصل الأخضر وفي بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز و الملح و الفلفل و الليمون جيدا.

- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر و يقلب برفق.

- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري و تقلب برفق حتى تمام الاختلاط وتوضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

