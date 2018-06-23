سلطة جمبري بالمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 12:48 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري الشهية مع المايونيز وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 كوب كبير جمبري مسلوق
2 ثمرة ليمون معصورة
2 عود كرفس مفروم
3 ثمرة بصل اخضر مقطع
ملعقة صغيرة شبت مفروم
كوب كبير مايونيز
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت و الكرفس و البصل الأخضر وفي بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز و الملح و الفلفل و الليمون جيدا.
- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر و يقلب برفق.
- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري و تقلب برفق حتى تمام الاختلاط وتوضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
نجوم الدوري الليبي «التاورغي» و«اكراوع» و«الزليتني» و«معتوق» في الأهلي طرابلس.. ...
رياضة محلية
الهلال يصل طرابلس وينتظر الطرف المجهول في نهائي كأس ليبيا
رياضة محلية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
المشري: 3 أسباب تحول دون تنفيذ نتائج «اجتماع باريس»
ليبيا
المشير حفتر يكشف عن موقفه من مشاركة «جماعة الإخوان والمقاتلة» في الانتخابات
ليبيا
بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز صوت الماء المتساقط