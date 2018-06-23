سلطة الذرة والفاصوليا

من المطبخ الميكسيكي اخترنا لكِ اليوم طريقة إعداد سلطة الذرة والفاصوليا المكسيكية، فتعرَّفي عليها معنا وأعديها في مطبخكِ، وفق «سيدتي».

المقادير:

خل البلسمك: ربع كوب.

الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.

ملح: نصف ملعقة صغيرة.

سكر: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون).

الفلفل الأحمر: نصف ملعقة صغيرة (مطحون).

كزبرة خضراء: 3 ملاعق كبيرة (مفرومة).

طماطم: 1 حبة (كبيرة الحجم/ مفرومة فرمًا ناعمًا).

الفاصوليا الحمراء: علبة (مغسولة ومصفاة).

الذرة: علبة (مغسولة ومصفاة).