سلطة الذرة والفاصوليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 11:18 صباحا

من المطبخ الميكسيكي اخترنا لكِ اليوم طريقة إعداد سلطة الذرة والفاصوليا المكسيكية، فتعرَّفي عليها معنا وأعديها في مطبخكِ، وفق «سيدتي».

المقادير:
خل البلسمك: ربع كوب.
الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.
ملح: نصف ملعقة صغيرة.
سكر: نصف ملعقة صغيرة.
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون).
الفلفل الأحمر: نصف ملعقة صغيرة (مطحون).
كزبرة خضراء: 3 ملاعق كبيرة (مفرومة).
طماطم: 1 حبة (كبيرة الحجم/ مفرومة فرمًا ناعمًا).
الفاصوليا الحمراء: علبة (مغسولة ومصفاة).
الذرة: علبة (مغسولة ومصفاة).

الطريقة:
اخلطي الخل البلسمك والزيت النباتي والزيت والملح والسكر والفلفل الأسود والكمون والفلفل الحار المطحون.
في وعاء آخر اخلطي الفاصوليا مع الطماطم والذرة.
أضيفي خليط الخل والبهارات للفاصوليا والذرة والطماطم وقلبي حتى تتمازج المكونات.
غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لحين التقديم.
عند التقديم انثري الكزبرة الخضراء وقدميها.

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