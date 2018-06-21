حضري الجبن الإسطنبولي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 11:05 صباحا

الجبن الإسطنبولي من أشهر أنواع الجبن ويقبل عليه الصغار والكبار.
لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير الجبن الإسطنبولي في منزلكِ، في خطوات بسيطة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 لتر حليب سائل كامل الدسم.
نصف كوب خل أبيض.
2 حبة فلفل حار مقطع صغير.
4 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
2 ملعقة كبيرة ملح.
علبة زبادي.

طريقة التحضير
- نحضر إناء كبيرًا نضع فيه الحليب والزبادي والحليب البودرة، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا حتى يذوب الزبادي واللبن البودرة في اللبن، ويتكون لدينا خليط سائل.
- نضع الإناء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.
بمجرد غليان الخليط، نضيف الخل، ونقلب حتى يقطع الحليب ويفصل القريش عن الشرش.
- نرفع الإناء من على النار، ونصفيه تمامًا من السوائل بمصفاة حتى نحصل على جبن قريش جاف من السوائل.
نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الجبن القريش وشرائح الفلفل والملح، ونضرب المكونات حتى نحصل على خليط ناعم.
- نحضر قالب تخزين الجبن، ونضع فيه الخليط الناعم من الخلاط، ونتركه في الثلاجة ليلة كاملة ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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