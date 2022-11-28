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الأمم المتحدة تدعو السلطات الصينية إلى احترام حق التظاهر السلمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 06:33 مساء
الأمم المتحدة تدعو السلطات الصينية إلى احترام حق التظاهر السلمي
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دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، السلطات الصينية إلى عدم «الاحتجاز التعسفي» للمتظاهرين الذين يحتجون سلميًا على القيود الصحية ومن أجل مزيد من الحريات.

وقال ناطق باسم المفوضية «ندعو السلطات إلى الرد على الاحتجاجات وفقًا لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية». مضيفًا «لا ينبغي احتجاز أي شخص بشكل تعسفي بسبب تعبيره عن آرائه سلميًا»، بحسب «فرانس برس».

أكدت السلطات الصينية، الإثنين، أن معركتها «ضد كوفيد-19 ستتكلل بالنجاح»، غداة حركة احتجاجية غاضبة اتخذت بعدًا غير مسبوق لصينيين سئموا من القيود الصحية وطالبوا بمزيد من الحريات.

حشود من المتظاهرين في شورع بكين وشنغهاي
ونزلت الأحد، حشود من المتظاهرين إلى الشارع في بكين وشنغهاي ووهان، لبوا دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما باغت القوى الأمنية.

ومن الشعارات التي هتف بها المحتجون «لا لفحوصات كوفيد، نحن جياع» و«شي جينبينغ استقل!»، و«الحزب الشيوعي الصيني انسحب!»، و«لا للحجر، نريد الحرية!».

ويشكل هذا الحراك نظرًا إلى اتساعه الجغرافي، أهم تعبئة منذ التظاهرات المنادية بالديمقراطية في العام 1989، كما يشكل انفجار الاستياء الشعبي الذي استمر بالتعاظم في الأشهر الأخيرة في الصين، وهي من الدول القليلة في العالم التي تستمر بتطبيق سياسة «صفر كوفيد» الصارمة جدًا، مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوصات «بي سي آر» شبه يومية.

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غضب من القيود الصحية الصارمة
وحفز حريق حصد أرواح في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، غضب الكثير من الصينيين، وحمل بعضهم القيود الصحية الصارمة بعرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، «قوى ذات دوافع مبيتة» بإقامة رابط بين هذا الحريق، و«الاستجابة المحلية لكوفيد-19»، على ما أكد الناطق باسم الوازرة جاو ليجيان، موضحًا: «نعتبر أن معركتنا ضد كوفيد-19 ستتكلل بالنجاح بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ودعم الشعب الصيني».

إلا أن الاحتجاجات أظهرت أيضًا مطالبات بمزيد من الحريات السياسية، بل بمغادرة الرئيس شي جينيبينغ الذي أعيد اختياره لولاية ثالثة غير مسبوقة على رأس البلاد.

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