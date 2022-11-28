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أستراليا تقلص مستوى التهديد بالتعرض لهجمات إرهابية لأول مرة منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 04:28 مساء
أستراليا تقلص مستوى التهديد بالتعرض لهجمات إرهابية لأول مرة منذ 2014
علم أستراليا. (الإنترنت)
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قلصت أستراليا مستوى التهديد بتعرضها لهجوم إرهابي الإثنين من «مرجح» إلى «محتمل» لأول مرة منذ ثماني سنوات، مشيرة إلى تراجع مخاطر شن متطرفين هجمات.

ورفعت أستراليا هذا المستوى في العام 2014 جراء مخاوف من عدد‭ ‬من الأستراليين الذين يُعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات متشددة واحتمال شن متطرفين هجمات إرهابية في العراق أو سورية، بحسب «يورو نيوز».

ولكن وكالة المخابرات الأمنية الأسترالية، قالت إن العوامل التي أدت إلى هذا المستوى من التهديد لم تعد موجودة أو موجودة بدرجة أقل.

إعادة أربع نساء أستراليات وأطفالهن الثلاثة من سورية
وقال المدير العام للأمن في أستراليا، مايك بورجيس، للصحفيين «على الرغم من أن أستراليا ما زالت هدفا محتملا للإرهاب فقد قل عدد المتطرفين الذين لديهم نية شن هجوم في البر». ولكن بورجيس قال إن هذا التغيير لا يعني أن جميع التهديدات الإرهابية قد جرى إنهاؤها.

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وأضاف «لا يزال من المحتمل أن يلقى شخص ما حتفه بيد إرهابي في أستراليا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة رغم أننا بالطبع سنعمل على مدار الساعة لمنع ذلك».

وقررت حكومة حزب العمال في الشهر الماضي إعادة أربع نساء أستراليات وأطفالهن الثلاثة عشر من مخيم للاجئين السوريين في استئناف لبرنامج مثير للجدل انتقدته المعارضة الليبرالية بأستراليا.

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