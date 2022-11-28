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مسؤولون: الجيش التركي على وشك الاستعداد لعملية برية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 04:16 مساء
مسؤولون: الجيش التركي على وشك الاستعداد لعملية برية في سورية
قوات تركية على الحدود السورية. (الإنترنت)
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قال مسؤولون أتراك إن الجيش لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزا لعملية توغل بري في شمال سورية، وإن من المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تقصف فيه القوات التركية فصائل مسلحة كردية عبر الحدود. وتقصف مدافع هاوتزر يجري إطلاقها يوميا من تركيا أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية منذ أسبوع، بينما تنفذ طائرات حربية غارات جوية، بحسب «رويترز».

يأتي التصعيد بعد تفجير أسفر عن سقوط قتلى في إسطنبول قبل أسبوعين وألقت أنقرة باللوم فيه على وحدات حماية الشعب الكردية، ونفت الجماعة الكردية مسؤوليتها عن الهجوم، وردت في بعض الأحيان على الهجمات عبر الحدود بقصف بقذائف المورتر.

حزب العمال الكردستاني ينفي تنفيذ هجوم إسطنبول
وقال مسؤول كبير «القوات المسلحة التركية بحاجة إلى بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة بشكل كامل تقريبا»، مضيفا أن المعارضة السورية المسلحة المتحالفة مع تركيا استعدت لمثل هذه العملية بعد بضعة أيام من تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر.

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وقال «لن تستغرق العملية وقتا طويلا حتى تبدأ ... الأمر يتوقف فحسب على إصدار الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) للأمر». وسبق أن نفذت تركيا توغلات عسكرية في سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذ تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه جماعة إرهابية.

ونفى حزب العمال الكردستاني أيضا تنفيذ هجوم إسطنبول الذي أسفر عن مقتل ستة في شارع مكتظ بالمشاة. وقال أردوغان إن تركيا ستشن عملية برية في الوقت المناسب لتأمين حدودها الجنوبية. وسيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء الساعة 03.30 مساء (12.30 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤول تركي آخر طلب أيضا عدم نشر اسمه قبل الاجتماع «كل الاستعدادات كاملة. الآن ينتظر الأمر القرار السياسي». وكان أردوغان قد أعلن في مايو أن تركيا ستشن قريبا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سورية، لكن مثل هذه العملية لم تتحقق في ذلك الوقت.

عملية «حتمية» تستهدف مناطق منبج وكوباني
وقال المسؤول التركي الأول إن عملية برية تستهدف مناطق منبج وكوباني وتل رفعت باتت حتمية لربط المناطق التي دخلت تحت سيطرة تركيا وحلفائها السوريين بالمناطق التي جرى الاستيلاء عليها خلال توغلات 2016.

وأضاف المسؤول أن أنقرة أجرت اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن أنشطتها العسكرية، وأبلغت الولايات المتحدة تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، بأن لديها مخاوف بالغة من أن يؤثر التصعيد العسكري على الهدف المتمثل في مكافحة تنظيم «داعش» المتطرف في سورية.

وطلبت روسيا من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل. وتؤيد روسيا الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب المستمرة بالبلاد منذ 11 عاما بينما تؤيد تركيا المتمردين الذين يقاتلون للإطاحه به.

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