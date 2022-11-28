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سجين ياباني سابق في بورما يدعو طوكيو للضغط على المجلس العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 02:49 مساء
سجين ياباني سابق في بورما يدعو طوكيو للضغط على المجلس العسكري
صانع الأفلام الوثائقية والصحفي الياباني تورو كوبوتا (وسط)، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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دعا صحفي ياباني أُطلق سراحه في منتصف نوفمبر، من قبل بورما بموجب عفو عن السجناء، حكومة طوكيو لممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري البورمي وقبول اللاجئين الفارين من البلاد.

واعتُقل تورو كوبوتا (26 عامًا) في يوليو على هامش تظاهرة مناهضة للعسكريين في رانغون وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي تصريحات أدلى بها في طوكيو، الإثنين، دعا اليابان التي تعد مزودًا رئيسيًا للمساعدات لبورما منذ فترة طويلة، ومستثمرًا مهمًا في البلاد، إلى «اتخاذ نهج قوي وحازم تجاه انتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكدًا أنه يجب على اليابان «انتقاد بورما بأسلوب أكثر حزمًا» و«أن تُعاين بأسلوب أكثر صرامة»، ما إذا كانت الأموال الممنوحة «يستخدمها الجيش، إذا ذهبت إلى الجيش وإذا استُخدمت أساسًا لقتل الناس».

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وبعد الانقلاب العسكري في بورما في العام 2021، أعلنت اليابان أنها ستوقف كل مشاريع المساعدات الجديدة، ولكن من دون التأثير على البرامج الحالية، كما أنها لم تفرض عقوبات على البلاد ضد كبار مسؤولي الجيش أو الشرطة.

إنهاء برنامج مثير للجدل
وأعلنت طوكيو في سبتمبر، إنهاء برنامجها المثير للجدل لتدريب الجنود البورميين، ردًا على إعدام المجلس العسكري لمعارضين سياسيين.

كذلك، حث كوبوتا طوكيو على قبول المزيد من اللاجئين من بورما، في الوقت الذي لا تقبل اليابان سوى عدد قليل من اللاجئين من كل الجنسيات سنويًا، ووصف الصحفي ظروف احتجازه بأنها كانت أشبه «بجحيم»، وقال إنه احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن إنساين سيئ السمعة في رانغون.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما في 17 نوفمبر، إطلاق سراح حوالى 6000 سجين، من بينهم عدد من الأجانب، بما في ذلك كوبوتا والسفيرة البريطانية السابقة، ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المخلوعة.

ووصف كوبوتا إطلاق سراحه بأنه «أداة دعائية»، مضيفًا أن «ذلك لن يغيّر حقيقة أن نحو 12 ألف شخص ما زالوا محتجزين ظلمًا».

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