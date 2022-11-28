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الصين تدافع عن سياسة «صفر كوفيد» غداة تظاهرات واسعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 12:39 مساء
الصين تدافع عن سياسة «صفر كوفيد» غداة تظاهرات واسعة
متظاهرون خلال تجمع دعم لضحايا حريق قاتل واحتجاجا على القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في بكين، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أكدت السلطات الصينية، الإثنين، أن معركتها «ضد كوفيد-19 ستتكلل بالنجاح»، غداة حركة احتجاجية غاضبة اتخذت بعدًا غير مسبوق لصينيين سئموا من القيود الصحية وطالبوا بمزيد من الحريات.

ونزلت الأحد، حشود من المتظاهرين إلى الشارع في بكين وشنغهاي ووهان، لبوا دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما باغت القوى الأمنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن الشعارات التي هتف بها المحتجون «لا لفحوصات كوفيد، نحن جياع» و«شي جينبينغ استقل!»، و«الحزب الشيوعي الصيني انسحب!»، و«لا للحجر، نريد الحرية!».

ويشكل هذا الحراك نظرًا إلى اتساعه الجغرافي، أهم تعبئة منذ التظاهرات المنادية بالديمقراطية في العام 1989، كما يشكل انفجار الاستياء الشعبي الذي استمر بالتعاظم في الأشهر الأخيرة في الصين، وهي من الدول القليلة في العالم التي تستمر بتطبيق سياسة «صفر كوفيد» الصارمة جدًا، مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوصات «بي سي آر» شبه يومية.

- الصين: مكافحة كوفيد-19 ستكون ناجحة بعد احتجاجات في البلاد

وحفز حريق حصد أرواح في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، غضب الكثير من الصينيين، وحمل بعضهم القيود الصحية الصارمة بعرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، «قوى ذات دوافع مبيتة» بإقامة رابط بين هذا الحريق، و«الاستجابة المحلية لكوفيد-19»، على ما أكد الناطق باسم الوازرة جاو ليجيان، موضحًا: «نعتبر أن معركتنا ضد كوفيد-19 ستتكلل بالنجاح بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ودعم الشعب الصيني».

إلا أن الاحتجاجات أظهرت أيضًا مطالبات بمزيد من الحريات السياسية، بل بمغادرة الرئيس شي جينيبينغ الذي أعيد اختياره لولاية ثالثة غير مسبوقة على رأس البلاد.

انتشار الشرطة في بكين وشنغهاي
وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس»، انتشارًا للشرطة في بكين وشنغهاي، صباح الإثنين، قرب مواقع تجمعات الأحد، وفي شنغهاي أوقف شخصان قرب شارع أورومتشي حيث جرت تظاهرة الأحد.

وأوضح شرطي لوكالة «فرانس برس»، أن أحد الموقوفين «لم يحترم تدابيرنا».

وكانت عناصر الشرطة يعمدون إلى أخذ بعض الأشخاص في المكان جنبا، طالبين منهم حذف صور عن هواتفهم، على ما رأى صحفيو وكالة «فرانس برس».

توقيف مراسل «بي بي سي»
وتجنبت شرطة شنغهاي رغم الأسئلة المتكررة، حتى صباح الإثنين توضيح عدد الموقوفين في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت هيئة «بي بي سي» البريطانية، أن أحد مراسليها في الصين أوقف خلال تغطية التظاهرة في شنغهاي و«تعرض للضرب من جانب الشرطة»، ورأى وزير الشركات البريطاني غرانت شابس أن ما حصل «غير مقبول» و«مثير للقلق».

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية بهذا الخصوص، إن مراسل هيئة «بي بي سي»، إد لورنس، «لم يعرف عن نفسه على أنه صحفي ولم يظهر طوعًا بطاقة الاعتماد الصحفية».

مواجهات بين الأمن ومتظاهرين
وفي شنغهاي، نصبت كتل زرقاء على جانبي شارع شهد تظاهرات خلال الليل منعا لأي تجمع جديد، ووقعت مواجهات الأحد بين القوى الأمنية ومتظاهرين، حمل بعضهم أزهارًا أو أوراقًا بيضاء في إشارة إلى الرقابة، وقد أوقف عدد منهم.

وقرب نهر ليانغما في بكين تجمع أكثر من 400 من الشباب الصينيين مساء الأحد، ساعات عدة هاتفين «نحن جميعا أبناء شينجيانغ!»، ركنت سيارات للشرطة فيما قام عناصر بدوريات راجلة على طول المجرى.

وقالت امرأة في العشرين من العمر كانت تمارس رياضة الجري في الحي «هذه التظاهرة أمر جيد»، موضحة أنها تابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشابة طالبة عدم الكشف عن هويتها، «وجهت التظاهرة رسالة إلى أن الناس سئموا من القيود المبالغ بها»، مؤكدة «أظن أن الحكومة فهمت الرسالة وستعمد إلى تخفيف سياستها»، وتابعت «الرقابة لم تتمكن من أن تلحق بالوتيرة»، عندما اندلعت التظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.

إلا أن الرقابة تمكنت بعد ذلك من إحكام قبضتها، فعلى شبكات التواصل الاجتماعي الصينية حذفت، الإثنين، أي معلومة تتعلق بالتظاهرات.

وعبر منصة «ويبو» المرادف الصيني لتويتر لا تفضي عمليات البحث مع استخدام عبارتي «نهر لينغما»، و«شارع أورومتشي» إلى أي نتيجة مرتبطة بالتعبئة.

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