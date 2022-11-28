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الصين تلقي باللوم على «قوى ذات دوافع خفية» في ربط حريق أورومتشي بقيود كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 10:24 صباحا
الصين تلقي باللوم على «قوى ذات دوافع خفية» في ربط حريق أورومتشي بقيود كوفيد
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جاو ليجيان. (الإنترنت)
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ألقت الصين الإثنين، باللوم على «قوى ذات دوافع خفية» في ربط حريق قاتل في منطقة شينجيانغ بقيود كوفيد المشددة، وهي المحرك الرئيسي للاحتجاجات المندلعة في أنحاء مختلفة من البلاد في الأيام الأخيرة.

وأفادت منشورات جرى تداولها على الشبكات الاجتماعية الصينية والأجنبية، بأن عمليات إغلاق كوفيد المطولة في أورومتشي، أعاقت وصول عناصر الإطفاء بعد اندلاع الحريق مساء الخميس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وردًا على سؤال حول الكارثة خلال مؤتمر صحفي منتظم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان، «على الشبكات الاجتماعية، قوى ذات دوافع خفية تربط هذا الحريق بالاستجابة المحلية لكوفيد-19».

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