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«يسقط أردوغان».. آلاف الأكراد يتظاهرون تنديدا بالهجمات التركية في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 03:51 مساء
«يسقط أردوغان».. آلاف الأكراد يتظاهرون تنديدا بالهجمات التركية في شمال سورية
متظاهرون ضد التهديدات التركية في القامشلي. (أ ف ب)
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تظاهر الآلاف، الأحد، في مدينة القامشلي تنديدًا بالهجمات الجوية التركية وتهديدات أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال وشمال شرق سورية.

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سورية الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية في سورية، في هجوم قالت إنه جاء ردًا على اعتداء اسطنبول في 13 نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه، وفق «فرانس برس».

ومنذ ذلك الحين، علت التهديدات التركية بشن هجوم بري أيضًا ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سورية، برغم رفض واشنطن الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق.

  صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية
وفي مدينة القامشلي، تظاهر الآلاف رافعين صور قتلى سقطوا جراء الضربات التركية، ومرددين هتافات «يسقط يسقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان» و«تعيش مقاومة روج أفا» أي غرب كردستان. كما حمل المتظاهرون صورًا  للزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، ولافتة كتب عليها أن «التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب».

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وقال المتظاهر صلاح الدين حمو (55 عامًا) «نريد أن نرسل رسالة للعالم أننا نتعرض للإبادة على مرأى ومسمع الجميع»، مضيفًا «للأسف انهم يتفرجون دون أن يحركوا ساكنًا».  وقالت سهام سليمان (49 عامًا) «لن تنكسر إرادة الشعب الكردي، ولن نترك أرضنا ومقابر أبنائنا».

منذ بدء الحملة الجوية التركية، دعت قوات سورية الديموقراطية الولايات المتحدة وروسيا إلى اتخاذ مواقف أكثر «حزمًا» لمنع أنقرة من مواصلة ضرباتها ومن شن هجوم بري ضدهم.

الضربات الجوية التركية عبر الطيران الحربي
وخلال الأسبوع الماضي، استمرت الضربات الجوية التركية عبر الطيران الحربي والمسيرات بشكل متقطع في شمال وشمال شرق سورية. واستهدفت بشكل رئيسي مواقع لقوات سورية الديموقراطية، وطالت أيضًا مواقع لقوات النظام السوري الذي ينتشر عناصره في مناطق سيطرة الأكراد بموجب اتفاقات مسبقة كان هدفها منع التمدد التركي.

وأسفرت الضربات التركية منذ 20 نوفمبر عن مقتل 59 شخصًا، بينهم 35 مقاتلًا من قوات سورية الديموقراطية وحلفائها، و23 عنصرًا من قوات النظام السوري، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن معظمهم سقطوا في اليوم الأول للغارات.  ولم تعلن دمشق سوى عن مقتل عدد من عسكرييها في اليوم الأول للضربات.

مناطق سيطرة الأكراد في ريف حلب الشمالي
وبعد هدوء استمر ثلاثة أيام، استهدفت الطائرات الحربية التركية بكثافة فجر الأحد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مناطق سيطرة الأكراد في ريف حلب الشمالي.

ومنذ 2016، شنت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية استهدفت أساسًا المقاتلين الأكراد في سورية، وسيطرت مع فصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة. ومنذ آخر هجوم لها في 2019، هددت مراراً بشن عملية جديدة.

وحدد أردوغان قبل أيام أهداف العملية البرية الجديدة وهي مناطق تل رفعت (شمال حلب) ومنبج (شمال شرق حلب) وكوباني (شمال الرقة)، في إطار هدفه الأوسع بإقامة ما يطلق عليه «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومترًا.

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